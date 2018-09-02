Пропавшую в Рязанском районе пенсионерку нашли живой

Пропавшую в Рязанском районе 61-летнюю Валентину Громову нашли живой. Об этом в воскресенье, 2 сентября, сообщили в поисково-спасательном отряде «
Женщина пропала в пятницу, 31 августа. Подробности ее поисков не разглашают.
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Пропавшую в Рязанском районе 61-летнюю Валентину Громову нашли живой. Об этом в воскресенье, 2 сентября, сообщили в поисково-спасательном отряде «
Женщина пропала в пятницу, 31 августа. Подробности ее поисков не разглашают.
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Наступает осень, пора запасаться летними овощами, фруктами, ягодами, грибами. Удобнее это делать, когда есть сушилка для фруктов и овощей.