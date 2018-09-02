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9:52, 2 сентября 2018 138
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Пропавшую 81-летнюю рязанку нашли живой

Пропавшую 81-летнюю рязанку нашли живой

Пропавшую 81-летнюю Веру Никулаеву (Волкову) нашли живой. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Liza Alert Рязань».

Женщина пропала в пятницу, 31 сентября. Ее нашли сотрудники патрульно-постовой службы полиции в субботу, 1 сентября. Подробности не разглашаются.


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