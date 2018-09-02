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11:00, 2 сентября 2018 2 256
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Пропавшего 75-летнего рязанца нашли живым

Пропавшего 75-летнего рязанца нашли живым

Пропавшего 75-летнего Николая Муравьева нашли живым. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Liza Alert Рязань».

Подробности поисков добровольцы не раскрывают.

Напомним, мужчина потерялся в субботу, 1 сентября.


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Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.

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