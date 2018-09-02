Пропавшего 75-летнего рязанца нашли живым

Пропавшего 75-летнего Николая Муравьева нашли живым. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «
Подробности поисков добровольцы не раскрывают.
Напомним, мужчина
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Пропавшего 75-летнего Николая Муравьева нашли живым. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «
Подробности поисков добровольцы не раскрывают.
Напомним, мужчина
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Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.