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19:29, 2 сентября 2018 814
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После жалобы в соцсети у рязанской школы убрали свалку

После жалобы в соцсети у рязанской школы убрали свалку

Свалку строительного мусора, которую заметили около школы №55, убрали. Об этом сообщила очевидец в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Женщина предположила, что рабочие могли не успеть убрать мусор.

«А не думали ли вы, что просто времени им не хватило в сутках, потому что школа встречала наших деток! Вчера было 1 Сентября! Никто не похвалил школу и всех работников школы, что такое красивое крыльцо нам сделали! Да и вообще про ту красоту и порядок которую они делают, стараются. И вот сегодня выходной (воскресенье) 2 Сентября и мусор весь убрали. Я хочу сказать спасибо от многих учеников и родителей школы №55 за вашу работу», — написала автор сообщения.

Напомним, свалку у школы засняли в субботу, 1 сентября.


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