После жалобы в соцсети у рязанской школы убрали свалку

Свалку строительного мусора, которую заметили около школы №55, убрали. Об этом сообщила очевидец в группе «
Женщина предположила, что рабочие могли не успеть убрать мусор.
«А не думали ли вы, что просто времени им не хватило в сутках, потому что школа встречала наших деток! Вчера было 1 Сентября! Никто не похвалил школу и всех работников школы, что такое красивое крыльцо нам сделали! Да и вообще про ту красоту и порядок которую они делают, стараются. И вот сегодня выходной (воскресенье) 2 Сентября и мусор весь убрали. Я хочу сказать спасибо от многих учеников и родителей школы №55 за вашу работу», — написала автор сообщения.
Напомним, свалку у школы