На рязанского предпринимателя завели дело за невыплаченную зарплату

На руководителя рязанского ООО «МИРАБО Инвест» завели дело за невыплаченную зарплату. Об этом
Предприниматель задолжал одному работнику 125 тысяч рублей за август-сентябрь 2017 года и январь-март 2018 года.
Бизнесмену грозит до пяти лет тюрьмы.
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Фото: Pixabay.com
На руководителя рязанского ООО «МИРАБО Инвест» завели дело за невыплаченную зарплату. Об этом
Предприниматель задолжал одному работнику 125 тысяч рублей за август-сентябрь 2017 года и январь-март 2018 года.
Бизнесмену грозит до пяти лет тюрьмы.
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