Любимов поздравил нефтянников с профессиональным праздником

Николай Любимов поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. Он отметил, что эта отрасль «в значительной степени способствует социально-экономическому развитию Рязанской области».
«Для нас важно, что решая сложнейшие производственные задачи, сотрудники нефтегазового комплекса активно участвуют в реализации масштабных социальных проектов, направленных на укрепление сферы образования, здравоохранения, физкультуры и спорта региона», —
Любимов также упомянул модернизацию производства.
«Благодаря модернизации производства постоянно повышается качество продукции предприятий нефтегазовой промышленности. Их успешной работе способствует внедрение новейших экологически безопасных ресурсосберегающих технологий», — уточнил он.