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10:35, 2 сентября 2018 2 965
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Любимов поздравил нефтянников с профессиональным праздником

Любимов поздравил нефтянников с профессиональным праздником

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Николай Любимов поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. Он отметил, что эта отрасль «в значительной степени способствует социально-экономическому развитию Рязанской области».

«Для нас важно, что решая сложнейшие производственные задачи, сотрудники нефтегазового комплекса активно участвуют в реализации масштабных социальных проектов, направленных на укрепление сферы образования, здравоохранения, физкультуры и спорта региона», — сказал губернатор.

Любимов также упомянул модернизацию производства.

«Благодаря модернизации производства постоянно повышается качество продукции предприятий нефтегазовой промышленности. Их успешной работе способствует внедрение новейших экологически безопасных ресурсосберегающих технологий», — уточнил он.


© RZN.info

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