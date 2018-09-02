Фомин пожелал сотрудникам Росгвардии здоровья и новых достижений

В воскресенье, 2 сентября, председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил сотрудников национальной гвардии России с профессиональным праздником.
«За короткое время ваше ведомство стало значимой структурой в системе правоохранительных органов. Вы даете жесткий отпор терроризму и экстремизму, организованной преступности, охраняете важные государственные объекты, пресекаете любые попытки дестабилизации общественного порядка. Во многом благодаря вашей работе люди чувствуют себя увереннее, спокойны за свои семьи», — отметил он.
Фомин поблагодарил всех сотрудников Росгвардии за «профессионализм, высочайшую квалификацию, верность долгу и мужество».
«Уверен, вы и впредь будете с честью справляться со всеми поставленными задачами, способствовать защите национальных интересов России, прав и свобод наших граждан. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов и достижений!» — заключил Фомин.