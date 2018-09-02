Фомин поздравил рязанских нефтянников с профессиональным праздником

Председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил рязанских работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником.
По его словам, нефтегазовая промышленность — один из ключевых, динамично развивающихся секторов российской экономики, от которого напрямую зависит энергетическая безопасность государства, благополучие наших граждан, социальная стабильность.
Как отметил Фомин, сегодня топливно-энергетический комплекс региона представляет собой эффективную систему: внедряются инновационные ресурсосберегающие технологии, реализуются инвестиционные проекты, совершенствуются формы обслуживания населения.
«Перед вами стоят сложные задачи по дальнейшей модернизации отрасли, строительству современных перерабатывающих предприятий, повышению производительности труда, диверсификации рынков сбыта, подготовке кадров и экологическому контролю. Уверен, что благодаря преданности делу, высокому профессионализму и славным традициям вы достигнете поставленных целей», — заявил он.
Особые слова признательности председатель облдумы выразил руководителям и всем работникам за благотворительную деятельность, участие в социально значимых программах, направленных на улучшение качества жизни земляков.
Фомин пожелал нефтянникам доброго здоровья, успеха и новых достижений.