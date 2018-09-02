Бывшего замначальника рязанского ГУ МЧС будут судить за махинации с жильем

Бывшего первого замначальника рязанского ГУ МЧС Магомета Дарсигова будут судить за махинации с жильем. Об этом
По версии следствия, в сентябре 2010 года Дарсигов представил в жилищную комиссию управления, зампредседателя которой он был, подложные документы о якобы рождении двух детей. На семью из пяти человек ему выделили трехкомнатную квартиру площадью 105,4 квадрвтных метра (это почти на треть больше положенного метража). В сентябре 2011 года обвиняемый оформил эту квартиру в собственность. Причиненный им ущерб превышает 1,1 миллиона рублей.
На бывшего замначальника регионального ГУ МЧС завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК 9 («Мошенничество»). Для рассмотрения его передали в Рязанский гарнизонный военный суд.
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