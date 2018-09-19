Жительница Новомичуринска украла у приятельницы деньги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
К оперативникам обратилась 56-летняя женщина. После похода в магазина из кошелька у нее пропали пять тысяч рублей. Вместе с пенсионеркой была 49-летняя подруга.
Оперативники посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что деньги из кошелька забрала приятельница пострадавшей, пока та смотрела на витрины.
Злоумышленницу разыскали и задержали. На женщину завели дело по части 2 статьи 158 УК. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
Похищенное изъяли.