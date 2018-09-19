Волонтеры убрали мусор в Торговом городке. Фото

В среду, 19 сентября, участники форума волонтеров, который проходит в Рязани, убрали мусор из Торгового городка. Они присоединились к проекту Алексея Бирюкова «Восстановление рязанской ВДНХ».
Активист с 2016 года занимается восстановлением этой территории. «Каждые выходные с марта по октябрь мы убираем здесь мусор. Обычно нас два-три человека, не хватает рук. Я стараюсь рекламировать проект в соцсетях, но молодежные организации мало обращают на него внимания», — рассказал Бирюков.
Также он посетовал на то, что мэрия не вывозит мусор с территории Торгового городка. «Мешки стоят с прошлого года, поэтому он [мусор] вновь оказывается на территории. Также мусор с рынка иногда оказывается в заброшенных павильонах», — пояснил активист.
По его словам, участники проект занимаются также восстановлением павильонов и фонтана с помощью штукатурки и красок. «Конечно, не хватает материальной помощи. Также хотелось бы, чтобы рязанские волонтеры приходили и помогали нам в этой работе», — заключил Бирюков.
Напомним, с 18 по 20 сентября в Рязани проходит