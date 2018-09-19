Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:36, 19 сентября 2018 5 000
 0    0

Волонтеры убрали мусор в Торговом городке. Фото

Волонтеры убрали мусор в Торговом городке. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В среду, 19 сентября, участники форума волонтеров, который проходит в Рязани, убрали мусор из Торгового городка. Они присоединились к проекту Алексея Бирюкова «Восстановление рязанской ВДНХ».

Активист с 2016 года занимается восстановлением этой территории. «Каждые выходные с марта по октябрь мы убираем здесь мусор. Обычно нас два-три человека, не хватает рук. Я стараюсь рекламировать проект в соцсетях, но молодежные организации мало обращают на него внимания», — рассказал Бирюков.

Также он посетовал на то, что мэрия не вывозит мусор с территории Торгового городка. «Мешки стоят с прошлого года, поэтому он [мусор] вновь оказывается на территории. Также мусор с рынка иногда оказывается в заброшенных павильонах», — пояснил активист.

По его словам, участники проект занимаются также восстановлением павильонов и фонтана с помощью штукатурки и красок. «Конечно, не хватает материальной помощи. Также хотелось бы, чтобы рязанские волонтеры приходили и помогали нам в этой работе», — заключил Бирюков.

Напомним, с 18 по 20 сентября в Рязани проходит форум волонтеров, на который приехали активисты из 29 регионов.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:31, 19 сентября 2018
В Рязани отметили 100-летие художественного училища
17:01, 19 сентября 2018
В клепиковском лесу двое наркоманов вырастили более 500 кустов конопли
16:36, 19 сентября 2018
Во время исправительных работ рязанец нарисовал свастику в Соборном парке
15:57, 19 сентября 2018
Запрет смартфонов в школах поддержали 73% россиян
15:20, 19 сентября 2018
«Своеобразное и красивое устройство». У рязанского предприятия украли сирену-«мигалку» и кабель
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке

От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке 2

О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 46 253
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
14:32, 8 сентября 2018 36 234
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
18:00, 14 сентября 2018 36 187
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 1
19:48, 11 сентября 2018 24 918
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
17:34, 17 сентября 2018 22 859
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 22
Все новости
Форум