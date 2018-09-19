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16:36, 19 сентября 2018 440
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Во время исправительных работ рязанец нарисовал свастику в Соборном парке

Во время исправительных работ рязанец нарисовал свастику в Соборном парке

Во время исправительных работ рязанец нарисовал свастику в Соборном парке. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию сообщили, что 17 сентября на покрытии центральной аллеи Соборного парка Рязанского кремля появилось изображение свастики, нарисованное черной краской.

Выяснилось, что свастика нарисована той же краской, которой покрашены столбы фонарей уличного освещения, которые стоят рядом. Полицейские предположили, что к правонарушению может быть причастен кто-то из работников бригады, которая занималась благоустройством аллеи.

Сотрудники полиции установили, что свастику нарисовал 36-летний мужчина во время исправительных работ. Ранее он был неоднократно судим за кражи.

В его отношении составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.3 КоАП РФ, по которой ему грозит арест на срок до 15 суток.


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