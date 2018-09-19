В воскресенье центр Рязани перекроют из-за легкоатлетического кросса

В воскресенье, 23 сентября, центр Рязани перекроют из-за
С 10:00 до 15:30 закроют движение транспорта по Соборной площади.
Троллейбус №1 при движении из Московского района будет следовать до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до круга на площади Мичурина и обратно.
Маршрутка №41 от конечной остановки «улица Забайкальская» до остановки «площадь Ленина» будет следовать без изменений, далее по улицам Ленина, Свободы, площади Свободы, далее без изменений по своему маршруту.