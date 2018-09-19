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11:00, 19 сентября 2018 517
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В Сасовском районе выбрали лучшее благоустройство поселения 1

В Сасовском районе выбрали лучшее благоустройство поселения

Фото: Издательство «Пресса»

В Сасовском районе завершился смотр-конкурс по благоустройству сельских поселений. Итоги подвели в понедельник, 18 сентября, пишет издательство «Пресса».

Главный приз в 50 тысяч рублей получило Глядковское сельское поселение. Гавриловскому и Берестянскому сельским поселениям выдали по 30 и 15 тысяч рублей за второе и третье место соответственно.

Глава администрации Глядковского сельского поселения Сергей Савин рассказал, что полученные 50 тысяч направят на дальнейшее благоустройство сел и деревень поселения.

Дипломы и деньги призерам конкурса вручат 2 ноября, накануне Дня народного единства.


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