В Сасовском районе выбрали лучшее благоустройство поселения

В Сасовском районе завершился смотр-конкурс по благоустройству сельских поселений. Итоги подвели в понедельник, 18 сентября, пишет издательство «
Главный приз в 50 тысяч рублей получило Глядковское сельское поселение. Гавриловскому и Берестянскому сельским поселениям выдали по 30 и 15 тысяч рублей за второе и третье место соответственно.
Глава администрации Глядковского сельского поселения Сергей Савин рассказал, что полученные 50 тысяч направят на дальнейшее благоустройство сел и деревень поселения.
Дипломы и деньги призерам конкурса вручат 2 ноября, накануне Дня народного единства.