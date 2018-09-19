В Рязани отметили 100-летие художественного училища имени Вагнера. В среду, 19 сентября, в областной филармонии прошел торжественный концерт к юбилею учебного заведения.
На встречу собрались выпускники разных лет, нынешние студенты, представители власти.
В фойе губернатор Николай Любимов осмотрел выставку работ училища, которую назвал «интересной, самобытной и оригинальной». Со сцены он поздравил училище со 100-летием и вручил региональные награды преподавателям.
Любимов отметил, что училище «развивает творчество, дает путевку в жизнь инициативным и неординарным людям, которые потом прославляют учебное заведение».
«Училище осваивает новые востребованные специальности, ведет большую просветительскую работу, является значительным творческим началом для Рязанской области», — подчеркнул губернатор и пожелал коллективу удачи и «новых творческих высот».