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17:43, 19 сентября 2018 319
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В Рязани депутаты нового созыва гордумы получили удостоверения

В Рязани депутаты нового созыва гордумы получили удостоверения

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани депутаты нового созыва гордумы получили удостоверения. В среду, 19 сентября, городской избирком зарегистрировал первых народных избранников.

Документы выдали 20 депутатам, которые прошли в думу по партийным спискам:

  • «Единая Россия»: Юлия Рокотянская, Юрий Сандин, Елена Волкова, Александр Лемдянов, Инна Орешина, Лариса Максимова, Владислав Фролов, Олег Грачев;
  • КПРФ: Петр Пыленок, Эвелина Волкова, Денис Сидоров, Константин Дементьев, Алексей Захаров;
  • ЛДПР: Дмитрий Панкин, Дмитрий Репников, Дмитрий Володин, Павел Ахунов, Никита Усачев;
  • «Справедливая Россия»: Александр Кривов, Андрей Семенюк.

Отметим, что на официальную регистрацию пришли 11 депутатов, остальные получат документ лично в комиссии.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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