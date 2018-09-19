В Рязани депутаты нового созыва гордумы получили удостоверения. В среду, 19 сентября, городской избирком зарегистрировал первых народных избранников.
Документы выдали 20 депутатам, которые прошли в думу по партийным спискам:
- «Единая Россия»: Юлия Рокотянская, Юрий Сандин, Елена Волкова, Александр Лемдянов, Инна Орешина, Лариса Максимова, Владислав Фролов, Олег Грачев;
- КПРФ: Петр Пыленок, Эвелина Волкова, Денис Сидоров, Константин Дементьев, Алексей Захаров;
- ЛДПР: Дмитрий Панкин, Дмитрий Репников, Дмитрий Володин, Павел Ахунов, Никита Усачев;
- «Справедливая Россия»: Александр Кривов, Андрей Семенюк.
Отметим, что на официальную регистрацию пришли 11 депутатов, остальные получат документ лично в комиссии.