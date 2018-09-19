В Мексике нашли грузовик со 157 трупами. Фуру с холодильным прицепом обнаружили недалеко от города Гвадалахара, передает
Транспортное средство оставили недалеко от жилых домов, не предупредив местные власти. Местные жители начали жаловаться на запах.
Оказалось, что тела хранили в грузовике временно из-за нехватки мест в государственных моргах.
«Из-за вспышки преступности в стране подобная практика хранения тел не является чем-то новым, однако такие „морги на колесах“ не должны стоять у населенных кварталов», — отметили в сообщении.