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9:42, 19 сентября 2018 858
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В Мексике нашли грузовик со 157 трупами

В Мексике нашли грузовик со 157 трупами

В Мексике нашли грузовик со 157 трупами. Фуру с холодильным прицепом обнаружили недалеко от города Гвадалахара, передает RT.

Транспортное средство оставили недалеко от жилых домов, не предупредив местные власти. Местные жители начали жаловаться на запах.

Оказалось, что тела хранили в грузовике временно из-за нехватки мест в государственных моргах.

«Из-за вспышки преступности в стране подобная практика хранения тел не является чем-то новым, однако такие „морги на колесах“ не должны стоять у населенных кварталов», — отметили в сообщении.


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