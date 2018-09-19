В двух рязанских поликлиниках отчитались о ремонте за 48 миллионов

В двух рязанских поликлиниках №№6 и 7 отчитались о ходе ремонта за 48 миллионов рублей. Фотографии обновленных помещений
В поликлинике №6 работы за 26 миллионов завершат к ноябрю. Строители провели «демонтажные, общеремонтные, сантехнические, электромонтажные мероприятия». Сейчас для медиков закупают оборудование. В отремонтированных кабинетах уже принимают пациентов.
В детской поликлинике №7 появятся стационарный цифровой аппарат для проведения ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов, новое физиотерапевтическое и лабораторное оборудование. Там сделали открытую стойку регистратуры и игровые зоны, отремонтировали фасад здания и крыльцо.
Фото рязанского минздрава