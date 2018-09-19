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12:20, 19 сентября 2018 760
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В ДТП с перевернувшейся «легковушкой» на площади Ленина пострадала девушка

В ДТП с перевернувшейся «легковушкой» на площади Ленина пострадала девушка

В ДТП с перевернувшейся «легковушкой» на площади Ленина пострадала девушка. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 31-летняя девушка получила ушиб колена, ей оказали медпомощь на месте.

Она ехала на «Калине» на «зеленый» с улицы Сенной, а другая «Калина» под управлением 55-летнего жителя Шацка двигалась на «красный» в сторону памятника Ленину.

От удара последняя машина перевернулась, однако в ней никто не пострадал: водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

Напомним, авария произошла в среду, 19 сентября, на площади Ленина. Ранее в сети появилось видео момента столкновения.


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