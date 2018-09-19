В ДТП с перевернувшейся «легковушкой» на площади Ленина пострадала девушка. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 31-летняя девушка получила ушиб колена, ей оказали медпомощь на месте.
Она ехала на «Калине» на «зеленый» с улицы Сенной, а другая «Калина» под управлением 55-летнего жителя Шацка двигалась на «красный» в сторону памятника Ленину.
От удара последняя машина перевернулась, однако в ней никто не пострадал: водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
Напомним, авария