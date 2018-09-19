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15:20, 19 сентября 2018 831
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«Своеобразное и красивое устройство». У рязанского предприятия украли сирену-«мигалку» и кабель

«Своеобразное и красивое устройство». У рязанского предприятия украли сирену-«мигалку» и кабель

Фото: Pixabay.com

С территории строительного предприятия на окраине Рязани украли 65 метров кабеля. Злоумышленник также снял с крыши ремонтного автомобиля световую сирену-«мигалку», сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По записям с камер видеонаблюдения оперативники опознали 36-летнего охранника. Мужчина знал о временных пробелах в системе видеонаблюдения за забором предприятия.

«Силовой кабель был реализован как лом цветного металла, а спецсигнал-„мигалка“ ему в свое время просто понравился, как своеобразное и красивое устройство», — рассказали в пресс-службе.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК. Ему грозит до трех лет тюрьмы.


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