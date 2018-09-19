«Своеобразное и красивое устройство». У рязанского предприятия украли сирену-«мигалку» и кабель

С территории строительного предприятия на окраине Рязани украли 65 метров кабеля. Злоумышленник также снял с крыши ремонтного автомобиля световую сирену-«мигалку», сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По записям с камер видеонаблюдения оперативники опознали 36-летнего охранника. Мужчина знал о временных пробелах в системе видеонаблюдения за забором предприятия.
«Силовой кабель был реализован как лом цветного металла, а спецсигнал-„мигалка“ ему в свое время просто понравился, как своеобразное и красивое устройство», — рассказали в пресс-службе.
На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК. Ему грозит до трех лет тюрьмы.