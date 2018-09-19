Сасовец из ревности поджег дом и сгорел вместе с любовницей. Еще один мужчина пострадал,
По данным следствия, 16 августа компания отмечала день рождения. 45-летняя женщина и ее 26-летний сожитель поругались. Мужчина
«Хозяйка дома и ее сожитель загорелись. Выбежав из помещения на улицу, охваченный пламенем молодой человек наткнулся на одного из мужчин, который ранее находился с ними в одной компании и незадолго до происшествия вышел из дома. Мужчины упали и пламя также перекинулось на последнего», — рассказали в следкоме.
Женщина и ее сожитель скончались в больнице. Их 42-летний знакомый находится под наблюдением врачей.
Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «д, е» части 2 статьи 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью).