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14:55, 19 сентября 2018 2 395
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Сасовец из ревности поджег дом и сгорел вместе с любовницей 1

Сасовец из ревности поджег дом и сгорел вместе с любовницей

Фото: Издательство «Пресса»

Сасовец из ревности поджег дом и сгорел вместе с любовницей. Еще один мужчина пострадал, сообщили в рязанском следкоме.

По данным следствия, 16 августа компания отмечала день рождения. 45-летняя женщина и ее 26-летний сожитель поругались. Мужчина разлил на кухне бензин и поджег его.

«Хозяйка дома и ее сожитель загорелись. Выбежав из помещения на улицу, охваченный пламенем молодой человек наткнулся на одного из мужчин, который ранее находился с ними в одной компании и незадолго до происшествия вышел из дома. Мужчины упали и пламя также перекинулось на последнего», — рассказали в следкоме.

Женщина и ее сожитель скончались в больнице. Их 42-летний знакомый находится под наблюдением врачей.

Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «д, е» части 2 статьи 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью).


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От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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