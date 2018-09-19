Рязанские волонтеры закрасили рекламу наркотиков на стенах жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с добровольцами центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» провели акцию «Чистые стены».
В Железнодорожном районе они ликвидировали 15 надписей пронаркотического содержания.
Как отметили в полиции, зачастую такие надписи оставляют на стенах и подъездах жилых домов, гаражах и других помещениях.