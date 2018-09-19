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18:05, 19 сентября 2018 1 079
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Рязанская область присоединилась к приоритетной программе по повышению производительности труда

Рязанская область присоединилась к приоритетной программе по повышению производительности труда

Фото: Pixabay.com

Рязанская область присоединилась к приоритетной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Об этом в среду, 19 сентября, сообщил сайт регионального правительства.

Программу начнут реализовывать в октябре. Ее оператором выступает Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

«Наша цель — повысить производительность труда на предприятиях-участниках проекта не менее 30% за первые три года», — отметил гендиректор центра Николай Соломон.

В реализацию проекта до 2024 года вовлекут 103 крупных и средних предприятия области. Из них 23 организациям поможет Федеральный центр компетенций. Его сотрудники также организуют работу регионального центра на заводах области.

«Повышение производительности труда и поддержка занятости». Она носит долгосрочный характер и призвана помочь предприятиям в первую очередь найти и эффективно использовать внутренние резервы для повышения производительности труда.


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