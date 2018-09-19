Рязанцы на «Москвиче» доедут до Сенегала и продадут его, чтобы помочь беднякам. Об этом рассказал один из участников благотворительной акции Максим Козлов.
Четверо рязанцев купили старую машину с «отличным двигателем, вместительным салоном и хорошей подвеской».
«Мы постоянно ищем приключения, от прыжков с парашютом до покорения Эльбруса, — рассказал Козлов. — В Европе есть такая тема, зовется „Банжул челлендж“: люди покупают старые авто и едут до страны Сенегал, преодолевая трудности и, в конце, продают их в Дакаре или Банжуле».
По словам мужчины, участники акции из Европы обычно покупают старые машины стоимостью до 450 долларов.
«У нас в стране небольшой выбор авто за такие деньги. Один из лучших в ценовой категории — «Москвич- 2141», — пояснил он.
Максим Козлов, Александр Назаров, Богдан Ротозей и Андрей Шашков отправятся до пункта назначения по трассе, местами совпадающей с ралли «Париж — Дакар». Через Белоруссию они проедут до пролива Гибралтар, а дальше на пароме окажутся в Африке.
Рязанцы отправятся в поездку в апреле 2019 года. Они стартуют с площади Победы.
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