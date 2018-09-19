Рязанцы на 83% чаще стали страховать жизнь

Рязанцы стали чаще страховать жизнь. За год показатель вырос на 83,5%, сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка.
Кроме того, рязанцы стали чаще страховаться от несчастных случаев и болезней (21,9%).
В целом за первое полугодие 2018 года страховой рынок вырос на 12% — до 2,732 миллиарда рублей. При этом выплаты сократились на 26,2% — до 780,4 миллиона рублей.
Самое большое уменьшение зафиксировали в страховании ОСАГО — 46%, однако страхование от несчастных случаев и жизни выросли на 28% и 23% соответственно.