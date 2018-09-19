Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:31, 19 сентября 2018 52
 0    0

Появилось видео с места крушения истребителя в Нижегородской области

Появилось видео с места крушения истребителя в Нижегородской области

В сети появилось видео с места крушения МиГ-31 в Нижегородской области. На ролике видны горящие обломки истребителя.

Самолет упал в районе города Кулебаки. Он полностью сгорел. Два летчика успели катапультироваться, их жизням ничего не угрожает.

Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность. На месте работает комиссия Минобороны.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
21:07, 19 сентября 2018
Число жертв шторма «Флоренс» в США увеличилось до 37 человек
18:50, 19 сентября 2018
В Нижегородской области разбился истребитель
18:27, 19 сентября 2018
На Урале при обрушении на шахте погиб мужчина
17:52, 19 сентября 2018
На Южной окружной произошла массовая авария — соцсети
16:48, 19 сентября 2018
В Кораблинском районе сгорел жилой дом
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке

От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке 2

О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 46 406
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
18:00, 14 сентября 2018 36 329
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 2
14:32, 8 сентября 2018 36 260
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
19:48, 11 сентября 2018 24 936
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
17:34, 17 сентября 2018 23 049
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 22
Все новости
Форум