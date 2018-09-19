Первокурсники рязанского агроуниверситета присоединились к помощи бездомным животным

Первокурсники агротехнологического университета имени Костычева присоединились к волонтерскому отряду «Преданность», который с 2014 года помогает «Городской службе по контролю за безнадзорными животными».
«Проблема безнадзорных животных в Рязанском регионе сложна и трудно разрешима. Благодаря мерам, принимаемым администрацией города, число безнадзорных животных на улицах значительно сокращается, но ситуация еще далека до окончательного решения», — рассказали в пресс-службе вуза.
На передержке в «Городской службе по контролю за безнадзорными животными» находятся 700 собак и кошек. Это крупнейшая организация в Рязани, помогающая животным.
«В течение всего года студенты после занятий и в выходные дни выезжают на предприятие, занимаются социализацией животных, выполняют ветеринарные манипуляции под руководством опытных специалистов, сопровождают животных в ветеринарные клиники, наблюдая за работой практикующих врачей», — сообщили в пресс-службе.
В новом учебном году в состав «Преданности» вошли студенты первого курса факультета довузовской подготовки и среднего профессионального образования, обучающиеся по специальности «Ветеринария».