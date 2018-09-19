Во вторник, 18 сентября, Николай Любимов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
По словам губернатора, к использованию служебного положения в корыстных целях может привести личная заинтересованность. Это вредит людям, организациям и государству в целом, подчеркнул глава региона.
«Однако все тайное рано или поздно становится явным. Тогда в дело вступают правоохранительные структуры. И для человека, который нарушил закон, все заканчивается печально», — заявил Любимов.
Он отметил, что из-за слабой правовой грамотности люди не всегда понимают, что нарушают закон. «В связи с этим считаю необходимым наладить правовое просвещение должностных лиц в сфере противодействия коррупции», — сказал губернатор.
Говоря о контроле за сферой закупок, глава региона напомнил о коррупционных рисках. По его словам, «нечистые на руку заказчики» практикуют систему «откатов».
«Такие вещи должным пресекаться со всей строгостью закона», — заключил Любимов.