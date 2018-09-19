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10:09, 19 сентября 2018 3 708
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«Откаты» должны пресекаться со всей строгостью закона — Любимов

«Откаты» должны пресекаться со всей строгостью закона — Любимов

Во вторник, 18 сентября, Николай Любимов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

По словам губернатора, к использованию служебного положения в корыстных целях может привести личная заинтересованность. Это вредит людям, организациям и государству в целом, подчеркнул глава региона.

«Однако все тайное рано или поздно становится явным. Тогда в дело вступают правоохранительные структуры. И для человека, который нарушил закон, все заканчивается печально», — заявил Любимов.

Он отметил, что из-за слабой правовой грамотности люди не всегда понимают, что нарушают закон. «В связи с этим считаю необходимым наладить правовое просвещение должностных лиц в сфере противодействия коррупции», — сказал губернатор.

Говоря о контроле за сферой закупок, глава региона напомнил о коррупционных рисках. По его словам, «нечистые на руку заказчики» практикуют систему «откатов».

«Такие вещи должным пресекаться со всей строгостью закона», — заключил Любимов.


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