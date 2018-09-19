Мобильные операторы сделали платными sms на сервисные номера банков, передает РИА «
Пользователи Tele2 платят за сервисные сообщение два рубля. Представитель компании отметила, что такие услуги становятся менее востребованными, чаще абоненты пользуются онлайн-сервисами.
«Вымпелком» (бренд «Билайн») берет с абонентов по два с половиной рубля, МТС — по два рубля на большинстве тарифов.
В «Мегафоне» заявили, что следят за рынком и изучают возможность введения платы за сервисные сообщения.
В августе Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против «Вымпелкома», «Мегафона», МТС и Tele2 из-за разницы тарифов sms-рассылок для государственных и частных организаций.