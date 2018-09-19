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21:51, 19 сентября 2018 663
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Операторы сделали платными sms на сервисные номера банков

Операторы сделали платными sms на сервисные номера банков

Фото: Pixabay.com

Мобильные операторы сделали платными sms на сервисные номера банков, передает РИА «Новости».

Пользователи Tele2 платят за сервисные сообщение два рубля. Представитель компании отметила, что такие услуги становятся менее востребованными, чаще абоненты пользуются онлайн-сервисами.

«Вымпелком» (бренд «Билайн») берет с абонентов по два с половиной рубля, МТС — по два рубля на большинстве тарифов.

В «Мегафоне» заявили, что следят за рынком и изучают возможность введения платы за сервисные сообщения.

В августе Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против «Вымпелкома», «Мегафона», МТС и Tele2 из-за разницы тарифов sms-рассылок для государственных и частных организаций.


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