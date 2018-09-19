Новый гендиректор МРСК Центра Игорь Маковский займется цифровизацией электросетей

Игорь Маковский, ранее возглавлявший «Янтарьэнерго», приступит к обязанностям генерального директора МРСК Центра. Совет директоров согласовал его назначение с 19 сентября на позицию главы МРСК Центра, в настоящий момент являющейся также единоличным исполнительным органом МРСК Центра и Приволжья (все компании входят в группу «Россети»).

Компании предоставляют услуги по передаче и распределению электроэнергии, а также технологическому присоединению к электросетям в 20 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов.

В новой должности Игорю Маковскому поручили «тиражировать успешный опыт, полученный в Калининградской области, в части повышения эффективности, надежности и качества электроснабжения потребителей всех категорий, уделив особое внимание реализации стратегии группы „Россети“ по построению в России до конца 2030 года интеллектуального электросетевого комплекса».

О стаже

«Игорь Маковский имеет 15-летний стаж работы в энергетике. Он отлично проявил себя на посту гендиректора „Янтарьэнерго“. Под его руководством были безупречно выполнены все поставленные государственные задачи, начиная от строительства необходимой для ввода в эксплуатацию новых объектов генерации сетевой инфраструктуры, заканчивая подготовкой и проведением мероприятий чемпионата мира по футболу 2018. За счет реализации мероприятий в рамках построения цифровой сети на территории региона достигнут беспрецедентный уровень надежности энергоснабжения потребителей. „Янтарьэнерго“ стала первой компанией в группе „Россети“, полностью завершившей пилотный проект по созданию „Цифрового РЭС“ в двух районах Калининградской области. Энергетики „Янтарьэнерго“ достойно справились с работами в рамках Всероссийских учений в Республике Дагестан и показали один из самых лучших результатов среди дочерних компаний группы „Россети“. Игорь Маковский ответственен, инициативен, нацелен на результат, и что на мой взгляд, особенно важно, не боится сложных задач и амбициозных вызовов», — прокомментировал назначение гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский.

О работе в «Янтарьэнерго»

В пресс-службе компании рассказали, что «Янтарьэнерго» под руководством Игоря Маковского на протяжении нескольких лет являлось неизменным лидером в группе «Россети» по повышению показателей надежности и качества электроснабжения потребителей всех категорий. «За этот период, благодаря новым подходам к подготовке и управлению энергообъектами сетевой инфраструктуры, не взирая на рост числа опасных метеоявлений, аварийность в сетях снижена более чем в 15 раз. За этот же период показатели Пsaidi (длительность технологических нарушения) и Пsaifi (частота технологических нарушений) улучшены в целом по Калининградской области в 2 раза», — говорится в сообщении.

По словам представителей «Россетей», внедрение передовых технологий как в производственный процесс, так и в систему управления позволили «Янтарьэнерго» стабилизировать финансовое положение.

«Эффективность реализованного „Янтарьэнерго“ под руководством Маковского комплекса мер на территории Калининградской области настолько существенна, что принято решение о распространении опыта на всей территории России. Региональные власти не раз отмечали значительный вклад „Янтарьэнерго“ и лично Игоря Маковского в создание современной инфраструктуры в Калининградской области и раскрытие потенциала самой западной территории страны», — сообщили в пресс-службе.

О достижениях

«Впервые за долгие годы энергетики Калининградской области работают с опережением своих планов, способствуя социально-экономическому развитию всего нашего региона. Яркий пример — строительство подстанций для обеспечения электроснабжения индустриальных парков, а также подстанция „Береговая“, построенная к ЧМ-2018. И регион, и инвесторы получают свободную электрическую мощность под перспективные проекты. Видно, что под руководством Игоря Маковского у правительства Калининградской области и „Янтарьэнерго“ была одна общая цель — создание условий для развития территории и комфортной жизни калининградцев», — сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В компании «Россети» заключили: сегодня перед МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья стоит масштабная задача по переходу на цифровой режим работы, изменения затронут все сферы электросетевого комплекса, потребуют нестандартного мышления, принципиально новых решений при планировании и эксплуатации, а также изменений в структуре энергетических компаний.

«Игорь Маковский обладает всеми необходимыми качествами и опытом для успешной реализации намеченных планов по повышению эффективности и надежности электросетей в регионах Центрального и Приволжского федерального округов», — говорится в сообщении.