Из-за лопнувшего колеса грузовика улицу Чкалова перекрыли

Из-за лопнувшего колеса грузовика на улице Чкалова в Рязани перекрыли движение. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел в ночь на среду, 19 сентября.
Неподалеку от дома №58 грузовик «МАЗ» с полуприцепом выезжал с предприятия, при маневре у него лопнуло колесо. Машина наклонилась, зацепив линию электропередачи и стоящие рядом деревья.
Движение временно закрыли от перекрестка с улицей Островского до дома №27 по улице Чкалова.
Фото из группы «Подслушано у водителей в Рязани»