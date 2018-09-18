Жительница Кадома взыскала компенсацию с виновника ДТП, в котором погиб ее отец. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Рязанской области.
Возвращаясь домой на своем автомобиле, мужчина нарушил ПДД и наехал на другую машину. В результате ДТП водитель второго автомобиля получил множество телесных повреждений, он скончался в больнице.
Отмечается, что дочь погибшего, узнав о случившемся, впала в депрессию. Она обратилась в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования.
Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях, но мужчина не погасил долг.
Пристав наложил запрет на регистрацию транспортного средства. После этого должник выплатил 300 тысяч рублей морального вреда.