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18:44, 18 сентября 2018 156
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Жительница Кадома взыскала компенсацию с виновника ДТП, в котором погиб ее отец

Жительница Кадома взыскала компенсацию с виновника ДТП, в котором погиб ее отец

Жительница Кадома взыскала компенсацию с виновника ДТП, в котором погиб ее отец. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

Возвращаясь домой на своем автомобиле, мужчина нарушил ПДД и наехал на другую машину. В результате ДТП водитель второго автомобиля получил множество телесных повреждений, он скончался в больнице.

Отмечается, что дочь погибшего, узнав о случившемся, впала в депрессию. Она обратилась в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях, но мужчина не погасил долг.

Пристав наложил запрет на регистрацию транспортного средства. После этого должник выплатил 300 тысяч рублей морального вреда.


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