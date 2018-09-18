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12:27, 18 сентября 2018 2 680
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Зарубивший двух собутыльников рыбновец получил 17 лет строгого режима

Зарубивший двух собутыльников рыбновец получил 17 лет строгого режима

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Зарубивший двух собутыльников рыбновец получил 17 лет колонии строгого режима. Ему также назначили дополнительное наказание в виде года и 10 месяцев ограничения свободы. Приговор огласили во вторник, 18 сентября.

Напомним, в августе 2017 года 35-летний рыбновец в пьяной ссоре несколько раз ударил своего приятеля обухом топора, пока тот не скончался. Чтобы устранить свидетеля, злоумышленник несколько раз ударил топором отчима приятеля. Оба потерпевших скончались. Тело одного мужчины убийца спрятал под кроватью, а другого — накрыл одеялом. Топор мужчина выбросил в выгребную яму уличного туалета, завернув в джинсы. Подсудимый признал свою вину. Он отмечал, что не хотел убивать и удары наносил «машинально».

© RZN.info

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От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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