Зарубивший двух собутыльников рыбновец получил 17 лет строгого режима

Зарубивший двух собутыльников рыбновец получил 17 лет колонии строгого режима. Ему также назначили дополнительное наказание в виде года и 10 месяцев ограничения свободы. Приговор
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Зарубивший двух собутыльников рыбновец получил 17 лет колонии строгого режима. Ему также назначили дополнительное наказание в виде года и 10 месяцев ограничения свободы. Приговор
© RZN.info
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В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.