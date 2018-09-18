Водитель арендованной «Ламборджини» устроил крупное ДТП в центре Москвы. Видео

Вечером в понедельник, 17 сентября, в центре Москвы произошло крупное ДТП. Видео с места происшествия опубликовали в Twittere.
На Новом Арбате Lamborghini столкнулась с Audi. После этого первый автомобиль отбросило на парковку, где он задел стоящие машины, в том числе Bentley и Gelandewagen. Всего механические повреждения получили пять авто.
Сообщается, что Lamborghini не принадлежит ее водителю, мужчина взял иномарку в аренду.
Как передает «
Известно, что один из участников ДТП не уступил дорогу другой машине во время разворота. Подробности происшествия устанавливают.
На Арбате «Ламборгини» влетела в припаркованные автомобили. Побиты «Бентли», «Гелик» и так по мелочи.— Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 17 сентября 2018 г.
Мерседес блогера Гусейнова, он первым и сообщил о ДТП миру. Поcтрадавших нет.
«Ламбо» кстати арендованная. pic.twitter.com/swkG4IanP2