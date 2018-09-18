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17:23, 18 сентября 2018 542
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В среду на окраине Рязани отключат воду

В среду на окраине Рязани отключат воду

В среду, 19 сентября, на окраине Рязани отключат воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 9:30 до 17:00 водоснабжение отключат по адресам:

  • 1-й Сысоевский проезд (частный сектор);
  • 2-й Сысоевский проезд (частный сектор);
  • улица Сысоевская (частный сектор).

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От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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