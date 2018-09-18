В Скопине осудили водителя, уснувшего за рулем и устроившего ДТП

В Скопине осудили водителя, который уснул за рулем и устроил ДТП. Авария произошла в сентябре 2017 года на трассе М-6, сообщила
В машине с мужчиной находились два пассажира — на переднем и заднем сидениях. Известно, что водитель был утомлен и двигался со скоростью 90 километров в час. Уснув, он выехал на «встречку» и врезался в легковушку, где также находились три человека.
В результате пассажиры обоих автомобилей получили повреждения различной степени тяжести, в том числе относящиеся к категории тяжкого вреда.
В отношении уснувшего водителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. Его признали виновным и приговорили к домашнему аресту сроком на полгода.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.