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13:48, 18 сентября 2018 1 462
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В Шацком районе подстрелили аиста

В Шацком районе подстрелили аиста

Фото: Издательство «Пресса»

В Шацком районе подстрелили аиста. Об этом пишет издательство «Пресса».

Отмечается, что аисты уже много лет живут на водонапорной башне в селе Лесном Ялтунове Рязанской области.

В конце августа птицы собрались лететь в «дальнюю дорогу». Местный житель рассказал, что птицы «как-то странно себя повели: то взмывали ввысь, то низко опускались к земле».

«Я заметил, что их не шестеро, как это должно быть, а пятеро. Одного не хватает. Сердце сжалось от тревоги. Я пошел к тому месту, где аисты опускались к земле, и понял, в чем дело. В траве лежал подросший птенец. Одной ноги у него не было. Он тихо умирал», — рассказал он.

Отметим, что аисты занесены в Красную книгу.


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