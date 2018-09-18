В Шацком районе подстрелили аиста. Об этом пишет издательство «
Отмечается, что аисты уже много лет живут на водонапорной башне в селе Лесном Ялтунове Рязанской области.
В конце августа птицы собрались лететь в «дальнюю дорогу». Местный житель рассказал, что птицы «как-то странно себя повели: то взмывали ввысь, то низко опускались к земле».
«Я заметил, что их не шестеро, как это должно быть, а пятеро. Одного не хватает. Сердце сжалось от тревоги. Я пошел к тому месту, где аисты опускались к земле, и понял, в чем дело. В траве лежал подросший птенец. Одной ноги у него не было. Он тихо умирал», — рассказал он.
Отметим, что аисты занесены в Красную книгу.