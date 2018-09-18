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15:59, 18 сентября 2018 1 912
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В Рязани еще одни активисты захотели провести пенсионный референдум, но им отказали 1

В Рязани еще одни активисты захотели провести пенсионный референдум, но им отказали

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 18 сентября, рязанский областной избирком отказал инициативной группе в проведении пенсионного референдума. Ходатайство подали активисты из коммунистической партии.

Секретарь комиссии Сергей Скобелев пояснил, что ранее в регионе уже регистрировалась похожая инициативная группа и появление еще одной противоречит федеральному закону.

Один из авторов ходатайства Владимир Федоткин отметил, что прежнюю группу «не видно, и не слышно».

Председатель облизбиркома Владимир Грачев предложил двум коллективам объединиться. Также он отметил, что инициативная группа сможет вновь подать документы через два месяца.

Ранее в Рязани активисты подали документы для проведения референдума с вопросом: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».


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