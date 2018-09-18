В Рязани еще одни активисты захотели провести пенсионный референдум, но им отказали

Во вторник, 18 сентября, рязанский областной избирком отказал инициативной группе в проведении пенсионного референдума. Ходатайство подали активисты из коммунистической партии.
Секретарь комиссии Сергей Скобелев пояснил, что ранее в регионе уже регистрировалась похожая инициативная группа и появление еще одной противоречит федеральному закону.
Один из авторов ходатайства Владимир Федоткин отметил, что прежнюю группу «не видно, и не слышно».
Председатель облизбиркома Владимир Грачев предложил двум коллективам объединиться. Также он отметил, что инициативная группа сможет вновь подать документы через два месяца.
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