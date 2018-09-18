В разрушении новой брусчатки на площади Ленина виноваты проектировщики.
Свое мнение RZN.info высказал руководитель крупной кирпичной компании Роман Соловов. Он отметил, что брусчатке из натурального камня требуется хороший фундамент. «Не следует строить объект на песке, гравии или щебне. Поверхность, плохо подготовленная к укладке, не способна выдерживать нагрузку в течение длительного времени», — пояснил эксперт.
По его словам, заполнять швы между каменной плиткой нужно специальным раствором, а никак не песком. «Песок — это так называемый несвязанный материал, который не подходит для скрепления брусчатки. Это как кирпичи класть на раствор с применением яиц или клеить обои на ПВА», — отметил Роман Соловов.
Он объяснил, что есть специальные комплексные системы для укладки, применение которых гарантирует долговечность проекта.
При обновлении брусчатки на площади Ленина современными технологиями не воспользовались. Поэтому вопрос «почему разрушается плитка» нужно задавать проектировщикам, а не строителям, которые работают, опираясь на документы и не имеют право от них отступать.
Напомним, новая брусчатка на площади Ленина стала