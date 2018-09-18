В поликлинике №3 в Приокском отремонтировали три кабинета

В детской поликлинике №3 в Приокском отремонтировали два педиатрических кабинета и кабинет забора крови. Там поменяли линолеум, покрасили стены и потолки, положили плитку в местах, где установят новую сантехнику,
Главврач Алла Бурдукова рассказала, что в этом году также планируют привести в порядок стены и линолеум в холле, сделать игровую зону для детей.
В главном корпусе в Канищеве отремонтировали отдельный вход для больных детей и один из педиатрических кабинетов. Там также отделывают кабинет выдачи справок и направлений.
Фото рязанского минздрава