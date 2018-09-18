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10:31, 18 сентября 2018 257
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В поликлинике №3 в Приокском отремонтировали три кабинета

В поликлинике №3 в Приокском отремонтировали три кабинета

В детской поликлинике №3 в Приокском отремонтировали два педиатрических кабинета и кабинет забора крови. Там поменяли линолеум, покрасили стены и потолки, положили плитку в местах, где установят новую сантехнику, сообщили в рязанском минздраве.

Главврач Алла Бурдукова рассказала, что в этом году также планируют привести в порядок стены и линолеум в холле, сделать игровую зону для детей.

В главном корпусе в Канищеве отремонтировали отдельный вход для больных детей и один из педиатрических кабинетов. Там также отделывают кабинет выдачи справок и направлений.

Фото рязанского минздрава


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