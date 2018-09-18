В Касимове пропал 54-летний мужчина

В Касимове пропал Александр Липатов 1963 года рождения. Сообщение об этом появилось в группе «
О мужчине ничего неизвестно с понедельника, 17 сентября. Ночью в этот день он ушел из дома и его местонахождение до сих пор неизвестно.
Мужчина был одет в темную куртку, темно-зеленую рубашку, темные спортивные штаны с тремя белыми полосами по всей длине.
Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы седые длинные.
Всех, кому известна информация о его местонахождении попросили позвонить по номерам 02 или (8-49131) 4-45-45, 2-24-18.