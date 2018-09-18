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10:00, 18 сентября 2018 478

Рязанских предпринимателей бесплатно обучат принципам бережливого производства

Рязанских предпринимателей бесплатно обучат принципам бережливого производства

Центр поддержки предпринимательства Рязанской области приглашает рязанских предпринимателей на круглый стол, посвященный принципам построения бережливого производства. Об этом говорится в пресс-релизе центра.

В программе круглого стола:

  • история развития производственных систем. Опыт ведущих компаний;
  • какие слагаемые обеспечивают успех перехода от массового к бережливому производству. Kaizen и Lean production;
  • концепция бережливого производства, тянущие и толкающие системы управления материальными потоками, концепция «качество-затраты-поставка», восемь видов потерь;
  • инструменты бережливого производства: 5S, картирование потока ценности, TMP, SMED, Canban;
  • шаги по переходу на бережливое производство. Типичные ошибки. Мифы.

Круглый стол сопровождается активной работой в группах по разбору кейсов. Для участников организуют мини-игру по внедрению принципов бережливого производства.

Спикером выступит Ольга Котина — независимый эксперт, преподаватель Института риска. Она имеет опыт управления рисками более 15 лет, как в финансовых институтах, так и в крупных корпорациях. Руководила формированием программы поддержания бережливого производства Группы НЛМК, является ведущей YouTube-канала о грамотных инвестициях Fintelect.

Круглый стол состоится 20 сентября с 11:00 до 15:30, регистрация и приветственный кофе с 10:00. Обучение пройдет в конференц-зале «Рязань-1» конгресс-отеля «Амакс» (Первомайский проспект, дом №54).

Участие в мероприятии бесплатное, однако предварительно необходимо зарегистрироваться онлайн или по телефонам +7 (4912) 971-700, 8-800-333-00-64 (звонок бесплатный).


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