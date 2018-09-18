Рязанских предпринимателей бесплатно обучат принципам бережливого производства

Центр поддержки предпринимательства Рязанской области приглашает рязанских предпринимателей на круглый стол, посвященный принципам построения бережливого производства. Об этом говорится в пресс-релизе центра.
В программе круглого стола:
- история развития производственных систем. Опыт ведущих компаний;
- какие слагаемые обеспечивают успех перехода от массового к бережливому производству. Kaizen и Lean production;
- концепция бережливого производства, тянущие и толкающие системы управления материальными потоками, концепция «качество-затраты-поставка», восемь видов потерь;
- инструменты бережливого производства: 5S, картирование потока ценности, TMP, SMED, Canban;
- шаги по переходу на бережливое производство. Типичные ошибки. Мифы.
Круглый стол сопровождается активной работой в группах по разбору кейсов. Для участников организуют мини-игру по внедрению принципов бережливого производства.
Спикером выступит Ольга Котина — независимый эксперт, преподаватель Института риска. Она имеет опыт управления рисками более 15 лет, как в финансовых институтах, так и в крупных корпорациях. Руководила формированием программы поддержания бережливого производства Группы НЛМК, является ведущей YouTube-канала о грамотных инвестициях
Круглый стол состоится 20 сентября с 11:00 до 15:30, регистрация и приветственный кофе с 10:00. Обучение пройдет в конференц-зале «Рязань-1» конгресс-отеля «Амакс» (Первомайский проспект, дом №54).
Участие в мероприятии бесплатное, однако предварительно необходимо зарегистрироваться