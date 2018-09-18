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17:51, 18 сентября 2018 276
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Рязанских чиновников научат работать с волонтерами

Рязанских чиновников научат работать с волонтерами

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани появится ресурсный волонтерский центр. Об этом рассказал Николай Любимов на окружном форуме добровольцев, который открылся во вторник, 18 сентября. Центр объединит волонтеров разных возрастов со всего региона.

По словам Любимова, организация будет объединять и распределять добровольческие ресурсы для участия в различных мероприятиях и обучения рязанских чиновников работе с волонтерами.

«Многие государственные, муниципальные служащие воспринимают взаимодействие с волонтерами, как дополнительную нагрузку к тому, что у них уже есть. На самом деле, в разных наших проектах видно, что работа с волонтерами приносит пользу, в том числе в их собственной работе», — отметил губернатор.

Участник форума, заместитель руководителя Дирекции по проведению Года добровольца в России Артем Метелев рассказал, что до конца года ресурсные центры появятся в 50 регионах.

«Задача дирекции, чтобы в каждом регионе появился такой ресурсный центр. На уровне региона он объединит, консолидирует волонтерское сообщество», — подчеркнул он.

Метелев добавил, что в рамках конкурса «Регион добрых дел» из федерального бюджета выделили полтора миллиарда рублей на развитие инфраструктуры до 2024 года. Средства пойдут на софинансирование регионов, где появятся волонтерские центры, в частности, на оплату работы штатного персонала, образовательных программ, аренды помещений и проведение мероприятий.

«Это позволит повысить эффективность работы волонтерских организаций, стать им ближе друг другу, сформировать партнерство между органами власти и волонтерами и еще больше увеличит количество людей, которые называют себя волонтерами», — заключил Метелев.

На данный момент в Рязанской области около 15 тысяч человек вовлечены в волонтерское движение. За прошлый год добровольцы региона провели 900 социальных акций и мероприятий, в результате которых 80 тысяч рязанцев получили помощь.


© RZN.info

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Рязанских чиновников научат работать с волонтерами
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