Рязанских чиновников научат работать с волонтерами

В Рязани появится ресурсный волонтерский центр. Об этом рассказал Николай Любимов на окружном форуме добровольцев, который открылся во вторник , 18 сентября. Центр объединит волонтеров разных возрастов со всего региона.

По словам Любимова, организация будет объединять и распределять добровольческие ресурсы для участия в различных мероприятиях и обучения рязанских чиновников работе с волонтерами.

«Многие государственные, муниципальные служащие воспринимают взаимодействие с волонтерами, как дополнительную нагрузку к тому, что у них уже есть. На самом деле, в разных наших проектах видно, что работа с волонтерами приносит пользу, в том числе в их собственной работе», — отметил губернатор.

Участник форума, заместитель руководителя Дирекции по проведению Года добровольца в России Артем Метелев рассказал, что до конца года ресурсные центры появятся в 50 регионах.

«Задача дирекции, чтобы в каждом регионе появился такой ресурсный центр. На уровне региона он объединит, консолидирует волонтерское сообщество», — подчеркнул он.

Метелев добавил, что в рамках конкурса «Регион добрых дел» из федерального бюджета выделили полтора миллиарда рублей на развитие инфраструктуры до 2024 года. Средства пойдут на софинансирование регионов, где появятся волонтерские центры, в частности, на оплату работы штатного персонала, образовательных программ, аренды помещений и проведение мероприятий.

«Это позволит повысить эффективность работы волонтерских организаций, стать им ближе друг другу, сформировать партнерство между органами власти и волонтерами и еще больше увеличит количество людей, которые называют себя волонтерами», — заключил Метелев.

На данный момент в Рязанской области около 15 тысяч человек вовлечены в волонтерское движение. За прошлый год добровольцы региона провели 900 социальных акций и мероприятий, в результате которых 80 тысяч рязанцев получили помощь.