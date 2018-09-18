Рязанцев попросили помочь в поисках 16-летней пропавшей из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Александра Кузнецова 13 августа вышла из дома, с тех пор ее местоположение неизвестно.
Отмечается, что девушка может находиться в любом регионе России.
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза серо-голубые.
Была одета: темно-синие джинсы, синяя джинсовая куртка, черные балетки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону: