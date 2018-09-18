«Рязаньгоргаз» подготовил более 300 исков о принудительной установке счетчиков

Рязанские газовики направили собственникам жилья более 300 копий подготовленных исковов принудительной установки счетчиков. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Письма адресовали абонентам, которые обязаны до 1 января 2019 года установить приборы учета газа.
«Это обязанность возлагается на тех пользователей, жилища которых отапливаются с применением газоиспользующего оборудования и при этом объем потребляемого газа превышает два кубометра в месяц», — пояснили в компании.
Отмечается, что собственников неоднократно в письменной форме и при обходе домов информировали о необходимости установки счетчика. Сейчас выездные бригады проводят разъяснительные беседы с рязанцами, дают им консультации по монтажу приборов и принимают заявки на установку.
«В случае потребления более двух кубометров газа и отоплении газовым прибором отказ собственников жилья от установки приборов учета газа законодательно не предусмотрен», — заявил заместитель гендиректора «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.