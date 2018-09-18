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12:16, 18 сентября 2018 1 853

«Рязаньгоргаз» подготовил более 300 исков о принудительной установке счетчиков

«Рязаньгоргаз» подготовил более 300 исков о принудительной установке счетчиков

Рязанские газовики направили собственникам жилья более 300 копий подготовленных исковов принудительной установки счетчиков. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Письма адресовали абонентам, которые обязаны до 1 января 2019 года установить приборы учета газа.

«Это обязанность возлагается на тех пользователей, жилища которых отапливаются с применением газоиспользующего оборудования и при этом объем потребляемого газа превышает два кубометра в месяц», — пояснили в компании.

Отмечается, что собственников неоднократно в письменной форме и при обходе домов информировали о необходимости установки счетчика. Сейчас выездные бригады проводят разъяснительные беседы с рязанцами, дают им консультации по монтажу приборов и принимают заявки на установку.

«В случае потребления более двух кубометров газа и отоплении газовым прибором отказ собственников жилья от установки приборов учета газа законодательно не предусмотрен», — заявил заместитель гендиректора «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.


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