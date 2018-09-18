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11:24, 18 сентября 2018 1 144

«Рязаньэнерго» проводит второй этап реконструкции подстанции «Лихачево»

«Рязаньэнерго» проводит второй этап реконструкции подстанции «Лихачево»

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» проводит второй этап реконструкции подстанции (ПС) 110 кВ «Лихачево».

«Подстанция узловая, имеет высокий статус для энергорайона, в том числе, являясь основным приемным и распределительным устройством в схеме выдачи мощности для Ново-Рязанской ТЭЦ, а так же центром питания значительной части потребителей жилищно-коммунальной сферы, сторонних сетевых предприятий и объектов промышленности города Рязани», — рассказали в пресс-службе филиала.

В прошлом году предприятие завершило первый этап реконструкции подстанции. Специалисты заменили шесть баковых масляных выключателей серии У-110 на безопасные и экологичные элегазовые выключатели со встроенными трансформаторами тока, заменили устройства релейной защиты на линейных присоединениях 110 кВ, заменили щит постоянного тока, установили устройства компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю и восстановили железобетонные порталы на ОРУ-110 кВ с применением сухих смесей.

В 2018 году в рамках второго этапа на подстанции заменят десять разъединителей 110 кВ, а так же закончат восстановление железобетонных порталов.

«Работы по реконструкции объекта направлены на повышение надежности работы оборудования и вторичных систем самой подстанции. Специалисты учли стратегические интересы ПАО „Россети“ в части концепции развития электросетевого комплекса с переходом к цифровым ПС. Таким образом, на подстанции были внедрены элементы, поддерживающие инновационный протокол МЭК-61850, а так же была обеспечена интеграция вновь смонтированного оборудования в системы телемеханики», — отметили в пресс-службе.

Энергетики также добавили, что вопрос цифровизации сетей включен в программу международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» с 3 по 6 октября.


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