Рецидивистка из Александро-Невского ограбила мужчину, приехавшего на могилу родителей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
В полицию обратился 60-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, который сообщил, что с его банковской карты пропали 145 тысяч рублей. Оказалось, что пенсионер несколько дней назад приехал в Александро-Невский, чтобы навестить могилы родителей.
После посещения кладбища мужчина случайно познакомился с местной жительницей, которая предложила приютить его на пару дней. Знакомство они отметили застольем с алкоголем, которое продолжалось несколько дней.
После «гуляний» мужчина обнаружил, что с банковской карты, которая все это время находилось у него в кармане, пропали все деньги.
В ходе проверки полицейские разыскали и опросили всех участников долгого застолья и проанализировали записи камер видеонаблюдения банкоматов.
Выяснилось, что к краже 145 тысяч рублей причастна 32-летняя хозяйка дома. Ранее она неоднократно была судима за кражу.
Выяснилось, что злоумышленница во время очередного похода в магазин подсмотрела пин-код банковской карты гостя и, когда она заснул, вытащила карту, обналичила вернула в карман. Женщину задержали.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ей грозит до пяти лет лишения свободы.