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14:18, 18 сентября 2018 322
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Рецидивистка из Александро-Невского ограбила мужчину, приехавшего на могилу родителей

Рецидивистка из Александро-Невского ограбила мужчину, приехавшего на могилу родителей

Рецидивистка из Александро-Невского ограбила мужчину, приехавшего на могилу родителей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию обратился 60-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, который сообщил, что с его банковской карты пропали 145 тысяч рублей. Оказалось, что пенсионер несколько дней назад приехал в Александро-Невский, чтобы навестить могилы родителей.

После посещения кладбища мужчина случайно познакомился с местной жительницей, которая предложила приютить его на пару дней. Знакомство они отметили застольем с алкоголем, которое продолжалось несколько дней.

После «гуляний» мужчина обнаружил, что с банковской карты, которая все это время находилось у него в кармане, пропали все деньги.

В ходе проверки полицейские разыскали и опросили всех участников долгого застолья и проанализировали записи камер видеонаблюдения банкоматов.

Выяснилось, что к краже 145 тысяч рублей причастна 32-летняя хозяйка дома. Ранее она неоднократно была судима за кражу.

Выяснилось, что злоумышленница во время очередного похода в магазин подсмотрела пин-код банковской карты гостя и, когда она заснул, вытащила карту, обналичила вернула в карман. Женщину задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ей грозит до пяти лет лишения свободы.


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