Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:49, 18 сентября 2018 376
 0    0

Пьяный житель Польши проснулся в холодильнике морга и поехал на вечеринку

Пьяный житель Польши проснулся в холодильнике морга и поехал на вечеринку

Фото: Pixabay.com

Пьяный житель Польши проснулся в холодильнике морга и поехал на вечеринку, передает РИА «Новости».

В населенном пункте Семяновице-Сленске прохожий увидел на улице мужчину без сознания. Приехавшие медики пыталась реанимировать его, но в итоге «констатировали смерть по причине чрезмерного количества выпитого алкоголя».

Мужчину отвезли в морг и положили в холодильник. Через какое-то время охранник услышал стоны. Он увидел человека, который попросил одеяло.

«Воскресший» пан Кшиштоф дал показания полицейским и пошел домой. По дороге он решил вернуться на вечеринку, откуда ранее попал в морг.

«Пан Кшиштоф заявил, что если он остался в живых, то за это стоит выпить», — цитируют его местные СМИ.

Врача, который констатировал смерть, допросят.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:27, 18 сентября 2018
Зарубивший двух собутыльников рыбновец получил 17 лет строгого режима
12:26, 18 сентября 2018
Около здания рязанского правительства прошел одиночный пикет против музея Солженицына
12:16, 18 сентября 2018
«Рязаньгоргаз» подготовил более 300 исков о принудительной установке счетчиков
11:56, 18 сентября 2018
Михайловец вырастил около дома более ста кустов конопли
11:54, 18 сентября 2018
Рязанка поучаствовала в школе добровольцев
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Залог успешного лечения — это качественная диагностика.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 45 659
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
14:32, 8 сентября 2018 35 921
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
18:00, 14 сентября 2018 32 975
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 1
19:48, 11 сентября 2018 24 812
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
3:31, 10 сентября 2018 18 477
В Рязани завершился подсчет голосов на выборах в гордуму. Итоги 9
Все новости
Голосования

Почему вы не ходили голосовать на выборы?

Окончание опроса: 18.09.2018
Архив голосований
Форум