Пьяный житель Польши проснулся в холодильнике морга и поехал на вечеринку, передает РИА «
В населенном пункте Семяновице-Сленске прохожий увидел на улице мужчину без сознания. Приехавшие медики пыталась реанимировать его, но в итоге «констатировали смерть по причине чрезмерного количества выпитого алкоголя».
Мужчину отвезли в морг и положили в холодильник. Через какое-то время охранник услышал стоны. Он увидел человека, который попросил одеяло.
«Воскресший» пан Кшиштоф дал показания полицейским и пошел домой. По дороге он решил вернуться на вечеринку, откуда ранее попал в морг.
«Пан Кшиштоф заявил, что если он остался в живых, то за это стоит выпить», — цитируют его местные СМИ.
Врача, который констатировал смерть, допросят.