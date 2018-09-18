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12:44, 18 сентября 2018 1 241
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Названы лауреаты премии «Эмми»

Названы лауреаты премии «Эмми»

Названы лауреаты премии «Эмми». 70-я церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе во вторник, 18 сентября, передает «Интерфакс».

Главную награду в номинации «Лучший драматический сериал» получила «Игра престолов». В это вечер сериал получил две награды: за роль Тириона Ланнистера отметили актера Питера Динклэйджа.

Сериал «Удивительная миссис Мейзел» завоевал пять наград. В том числе, он был оценен как «лучший комедийный сериал», а исполнительница главной роли Рэйчел Броснахэн получила статуэтку как лучшая комедийная актриса.

Премию «Эмми» за лучшие актерские работы в драматическом сериале завоевали Клер Фои («Корона») и Мэттью Риз («Американцы»).

Сериал «Барри» принес награду за лучшую комедийную мужскую роль Биллу Хейдеру, и за роль второго плана — Генри Уинклеру.

Лучшим мини-сериалом назван «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений». Кроме того, автор шоу Райан Мерфи получил приз за лучшую режиссуру, а Даррен Крисс, исполнивший роль убийцы, за лучшую мужскую роль.

Режиссера «Короны» Стивена Долдри и сценаристов «Американцев» Джоэля Филдса и Джозефа Вайсберга также удостоили наград.

Сатирическая вечерняя программа Saturday Night Live завоевала премию «Эмми» в категории «Лучшее скетчевое варьете».


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