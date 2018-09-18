Названы лауреаты премии «Эмми». 70-я церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе во вторник, 18 сентября, передает «
Главную награду в номинации «Лучший драматический сериал» получила «Игра престолов». В это вечер сериал получил две награды: за роль Тириона Ланнистера отметили актера Питера Динклэйджа.
Сериал «Удивительная миссис Мейзел» завоевал пять наград. В том числе, он был оценен как «лучший комедийный сериал», а исполнительница главной роли Рэйчел Броснахэн получила статуэтку как лучшая комедийная актриса.
Премию «Эмми» за лучшие актерские работы в драматическом сериале завоевали Клер Фои («Корона») и Мэттью Риз («Американцы»).
Сериал «Барри» принес награду за лучшую комедийную мужскую роль Биллу Хейдеру, и за роль второго плана — Генри Уинклеру.
Лучшим мини-сериалом назван «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений». Кроме того, автор шоу Райан Мерфи получил приз за лучшую режиссуру, а Даррен Крисс, исполнивший роль убийцы, за лучшую мужскую роль.
Режиссера «Короны» Стивена Долдри и сценаристов «Американцев» Джоэля Филдса и Джозефа Вайсберга также удостоили наград.
Сатирическая вечерняя программа Saturday Night Live завоевала премию «Эмми» в категории «Лучшее скетчевое варьете».