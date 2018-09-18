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19:21, 18 сентября 2018 710
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Нарушителей правил благоустройства в Рязани оштрафовали более чем на полмиллиона

Нарушителей правил благоустройства в Рязани оштрафовали более чем на полмиллиона

Фото: Администрация Рязани

С начала года нарушителей правил благоустройства в Рязани оштрафовали 501 тысячу рублей. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

За несвоевременное и некачественное восстановление нарушенного благоустройства в местах проведения земляных работ к административной ответственности привлекли 101 подрядчика.

«Заявитель несет полную ответственность за проведение земляных работ, соблюдение мер безопасности, санитарных правил и норм при их производстве, а также за своевременное и качественное восстановление нарушенного благоустройства в местах их проведения», — отметили в сообщении.


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