Нарушителей правил благоустройства в Рязани оштрафовали более чем на полмиллиона

С начала года нарушителей правил благоустройства в Рязани оштрафовали 501 тысячу рублей. Об этом сообщил
За несвоевременное и некачественное восстановление нарушенного благоустройства в местах проведения земляных работ к административной ответственности привлекли 101 подрядчика.
«Заявитель несет полную ответственность за проведение земляных работ, соблюдение мер безопасности, санитарных правил и норм при их производстве, а также за своевременное и качественное восстановление нарушенного благоустройства в местах их проведения», — отметили в сообщении.